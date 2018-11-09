2 трупа обнаружены в Оргееве за последние сутки

В течение минувших суток в Оргеевском районе были обнаружены 2 трупа. 45-летний мужчина утонул в водах реки Реут. Ещё один мужчина 60 лет был найден задушенным в собственном доме.

Пресс-секретарь Генеральной инспекции полиции Марианна Бециву отметила для deschide.md, что тело первого мужчины было обнаружено недалеко от села Брэвичень.

– В полицию обратился человек и заявил, что заметил тело, плавающее по реке Реут. На место прибыли судмедэксперты, которые установили, что утопленник являлся жителем села Клишова района Орхей. На теле мужчины не были найдены признаки насильственной смерти, – добавила Бециву.

Во втором случае речь идёт о 60-летнем мужчине из села Биешть района Орхей, который был найден задушенным. Как и в первом случае, эксперты не обнаружили признаков насильственной смерти на теле мужчины и предположили, что это могло быть самоубийством.

Оба случая расследуют органы правопорядка.