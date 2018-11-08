2 случая не подтвердились, 3 – под подозрением: ситуация с корью на сегодняшний день

С начала текущего месяца было зарегистрировано 5 новых случаев кори, 2 из которых (в Кишинёве и Бричанах) не подтвердились, ещё 3 случая подозрения на корь в Сороках находятся в процессе исследования.

Об этом сообщило Национальное агентство общественного здоровья, отметив, что все три случая, которые находятся на данный момент в процессе исследования, были зарегистрированы у родственников заразившихся корью людей.

Стоит отметить, что в период с 1 января по 7 ноября в Молдове было подтверждено 315 случаев кори. Самое большое количество заболеваний было зарегистрировано в августе (234 случаев). В сентябре было подтверждено ещё 32 случая, а в октябре ещё 9, три из которых в Кишинёве и 6 в Сороках.

Чаще всего случаи заболевания были зарегистрированы в: Чадыр-Лунге (164), Вулканештах (35), Дрокии (21), Унгенах (20), Кишинёве (15), Тараклии (12), Кагуле (10), Кантемире (10), Окнице (7), Ниспоренах (4), Сороках (4), Глодянах (3), Хынчештах (1), Рышканах (1), Тирасполе (1).

На всей территории страны сохраняется жёлтый код в связи с заболеванием.