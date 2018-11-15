2 жительницы Григориополя остались без крыши над головой из-за возгорания проводки

14 ноября в Григориопольском районе в одном из жилых домов произошло возгорание.

Ранним утром один из жильцов заметил, что из квартиры, где проживали 2 пенсионерки 63 и 79 лет, валит густой дым. На место прибыли родственники женщин, которые и вывели их на улицу.

На тушение огня сотрудникам СВПЧ-9 потребовалось не более 10 минут. В результате инцидента полностью выгорела кровля площадью 140 кв. м.

Как выяснилось, причиной возгорания стала неисправность электропроводки, пишет mvdpmr.org. Обстоятельства инцидента расследуют органы правопорядка.