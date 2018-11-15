2 жительницы Григориополя остались без крыши над головой из-за возгорания проводки

2 жительницы Григориополя остались без крыши над головой из-за возгорания проводки

14 ноября в Григориопольском районе в одном из жилых домов произошло возгорание.

Ранним утром один из жильцов заметил, что из квартиры, где проживали 2 пенсионерки 63 и 79 лет, валит густой дым. На место прибыли родственники женщин, которые и вывели их на улицу.

На тушение огня сотрудникам СВПЧ-9 потребовалось не более 10 минут. В результате инцидента полностью выгорела кровля площадью 140 кв. м.

Как выяснилось, причиной возгорания стала неисправность электропроводки, пишет mvdpmr.org. Обстоятельства инцидента расследуют органы правопорядка.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md