2 рыбака понесут наказание за незаконную ловлю рыбы на Днестре (ФОТО)

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Трое жителей села Оланешты Штефан-Водского района были задержаны за нарушение режима пограничной зоны и незаконный промысел в период запрета на рыбную ловлю.

Утром 17 мая сотрудники Пограничной полиции заметили на берегу реки Днестр троих рыбаков. На просьбу представить разрешительные документы на рыбную ловлю мужчины ответили отказом. Более того, они ловили рыбу ночью, а к моменту задержания успели поймать 15 кг различных видов рыб.

В данной связи Пограничная полиция напоминает, что с 15 апреля в Молдове введён двухмесячный запрет на ловлю рыбы. Запрещён спортивно-любительский вылов рыбы в течение 62 дней подряд в реке Днестр, (участок от села Наславча до города Каменка), на Дубоссарском водохранилище, в реке Днестр (участок от плотины Дубоссарской ГЭС до села Паланка (28 км) и в рукаве Турунчук), а также в озере Кагул.