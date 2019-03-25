2 рыбака понесли наказание за незаконную ловлю рыбы в пограничной зоне (ФОТО)

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Пограничники задержали двух человек, которые ловили рыбу на берегу водохранилища Стынка-Костешты. Мужчины нарушили правила нахождения в пограничной зоне, а также задействовали запрещённые рыболовные снасти.

Утром 24 марта дежурный патруль пограничной полиции заметил двух молодых людей, которые вытащили из воды рыболовную сеть. У мужчин была надувная лодка, а поймать они успели 2,5 кг рыбы.

Задержанные в возрасте 34 и 20 лет рассказали, что являются жителями села Вэратик Рышканского района. Ловить рыбу мужчины отправились для личного потребления.

В результате рыболовные снасти были изъяты. Мужчинам грозит штраф в размере 12 у. е. за нарушение режима приграничной зоны, а также ещё один штраф за незаконный вылов рыбы.