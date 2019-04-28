2 мая – последний день для подачи деклараций о доходах: как будет работать налоговая в предстоящие дни

2 мая – последний день для подачи деклараций о доходах: как будет работать налоговая в предстоящие дни

Осталось 4 дня для подачи деклараций о доходах за 2018 год физическими лицами, которые не осуществляют предпринимательскую деятельность. Крайний срок предоставления документа – 2 мая. 

В данной связи Государственная налоговая служба объявила о графике своей работы в ближайшие дни. Так, сегодня и завтра, 29 апреля, ГНС работать не будет. 30 апреля декларацию можно подать с 08.00 до 17.00.

В среду, 1 мая, ведомство будет работать с 09.00 до 15.00. 2 мая, в последний день, декларации можно будет подать с 08.00 до 19.00, пишет tv8.md.

 

 

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