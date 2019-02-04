2 года тюрьмы грозит жителю столицы за домашнее насилие (ВИДЕО)

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42-летний житель столицы попал в поле зрения сотрудников полиции сектора Рышкановка за проявление домашнего насилия.

В полицию обратилась 50-летняя женщина, которая сообщила, что в её квартиру без её согласия проник сосед. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, установили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и вёл себя агрессивно. Дебошира задержали и доставили в инспекторат. Мужчина признал свою вину.

Было возбуждено уголовное дело по факту домашнего насилия, которое в соответствии с действующим законодательством наказывается штрафом в размере до 32 500 леев, общественными работами от 100 до 200 часов, либо лишением свободы на срок до 2 лет.