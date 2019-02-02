2 года грозит жителю Вулканешт за кражу из церкви 32 леев

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2 года тюрьмы или крупный штраф может получить житель города Вулканешты за кражу 32 леев из местной церкви. Инцидент произошёл днем 25 января.

Уроженец Вулканешт решил «подзаработать» путём кражи денег из ящика для пожертвований, установленного в церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Мужчине удалось поживиться лишь 32 леями, пишет gagauzinfo.md.

Вскоре личность преступника была установлена. Им оказался 43-летний местный житель. Теперь мужчине грозит наказание за кражу в виде штрафа в размере до 650 условных единиц, неоплачиваемый труд на срок от 120 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до двух лет.