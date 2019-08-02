2 человека попали в больницу в результате ДТП в Конгазе

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1 августа на выезде из села Конгаз произошла авария. В результате два человека оказались в больнице.

Как пишет gagauzinfo.md, 47-летняя жительница Кагула, управляя автомобилем Lexus, выехала на встречную полосу, где врезалась в автомобиль Dacia, за рулём которого находился 60-летний житель Кишинёва. В результате аварии в районную больницу Комрата был доставлен водитель Dacia и 50-летний пассажир Lexus.

По данному факту проводится проверка. По её результатам будет принято решение в соответствии с положениями действующего законодательства.