Проверки экономических агентов: инспекторы НАБПП выписали штрафы за нарушения

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По результатам деятельности подразделений Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП), за период с 8 по 21 февраля было проведено 9 проверок хозяйственных субъектов в области растениеводства. Также были проверены 4 склада для хранения зерновых, 4 склада для хранения удобрений, а также 4 магазина. Проверки проводились среди 15 экономических агентов, которые выращивают семена и заготавливают посадочный материал для сбыта на внутреннем и внешнем рынках.

Инспекторы НАБПП посетили 42 животноводческих и птицеводческих фермы, 4 предприятия по эксплуатации животных, 20 домашних хозяйств, 4 инкубатора и 3 фармацевтических пункта. Также проверялись 4 пункта сбора молока, 4 скотобойни, 2 склада с холодильными камерами, точка продажи живой рыбы, 13 мясных лавок, 4 пекарни, мельница, винодельня, цех по производству макаронных изделий, 2 кондитерских цеха, цех по изготовлению сухофруктов, 7 складов с продуктами питания.

Сотрудники НАБПП посетили с проверкой 142 продовольственных магазина, 2 специализированных магазина, 8 продовольственных киосков, 7 банкетных залов, 15 кафе, 2 бара, 4 столовых, 2 дома престарелых, 28 школьных и 50 дошкольных пищеблоков, 1 больничную столовую.

В общей сложности, после проверок, проведенных НАБПП в отчётный период, было выявлено 139 несоответствий, составлено 239 предписаний и 66 протоколов о нарушениях. Общая сумма штрафов составила 80 100 леев.