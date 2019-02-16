В Слободзее автоледи чудом осталась жива после того, как её авто протащил локомотив (ФОТО)

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Авария с участием тепловоза произошла днём 15 февраля в селе Ближний Хутор Слободзейского района. На данном участке железнодорожный переезд не оборудован звуковой сигнализацией и шлагбаумом.

39-летняя автоледи за рулём Volkswagen Sharan не остановилась и выехала на пути перед локомотивом. В салоне ещё находился супруг женщины, пишет mvdpmr.org.

Со слов машиниста, он неоднократно подавал звуковой сигнал, приближаясь к переезду. Тепловоз двигался с небольшой скоростью – 15 км/ч. Когда на путях появился автомобиль, машинист применил экстренное торможение.

Локомотив протянул Volkswagen около 50 метров. К счастью, никто не пострадал. В результате аварии автомобиль получил механические повреждения.

По факту случившегося проводится проверка.