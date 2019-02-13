7 ДТП зарегистрированы на дорогах Приднестровья за сутки

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За минувшие сутки в Приднестровье зафиксировано 7 ДТП. В Тирасполе – 5, в Бендерах и Рыбницком районе – по 1 аварии. Пострадали 2 человека.

В Тирасполе водитель пассажирского микроавтобуса Mersedes резко затормозил, чтобы избежать столкновения с автомобилем BMW. При этом стоявшая в салоне 59-летняя женщина не смогла удержать равновесие и упала. У пострадавшей диагностирован закрытый перелом ребра, передаёт mvdpmr.org.

Ещё одна авария, в результате которой травмы получил несовершеннолетний, произошла на участке автодороги Рыбница–Броштяны. 39-летний житель села Большой Молокиш, управляя автомобилем Volkswagen, из-за сложных метеоусловий не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево. Находившийся в салоне 16-летний сын водителя был госпитализирован в неврологическое отделение Рыбницкой районной больницы с закрытой черепно-мозговой травмой.

Остальные ДТП связаны только с механическими повреждениями транспортных средств. По всем случаям проводятся разбирательства.