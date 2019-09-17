19 сентября истекает срок подачи документов для регистрации кандидатов на выборы

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Срок подачи документов для регистрации кандидатов для участия в местных выборах истекает 19 сентября. Это также последний день, когда могут быть назначены и кандидаты по четырем одномандатным избирательным округам, где состоятся новые парламентские выборы.

По данным Центральной избирательной комиссии, в этот день также завершится деятельность инициативных групп по поддержке кандидатов в депутаты, и истечет срок, отведенный для сбора подписей. Окружной избирательный совет в течение не более 7 дней рассмотрит все поданные документы и примет решение о регистрации или отказе в регистрации кандидатов на выборы.

Всеобщие местные выборы пройдут 20 октября этого года. Одновременно с ними в четырех одномандатных округах состоятся и новые парламентские выборы, пишет moldpres.md.