19-летний парень из Молдовы заживо сгорел в лесу в Испании

19-летний парень из Молдовы заживо сгорел в лесу в Испании

Трагический случай произошёл на севере Испании. Обгоревший труп 19-летнего молодого парня из Молдовы был найден в местном лесу.

По информации испанской прессы, инцидент произошёл в минувшие выходные. Огонь вспыхнул в субботу вечером, а обугленное тело пожарные обнаружили следующим утром, передаёт ziarulnational.md со ссылкой на stiri.md.

Погибший родился в Молдове, но вырос в Испании. Молодой человек построил в лесу деревянный домик и иногда приходил туда отдохнуть.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

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