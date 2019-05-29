19-летний мотоциклист врезался в дорожный знак при попытке скрыться от патрульных (ФОТО)

19-летний мотоциклист врезался в дорожный знак при попытке скрыться от патрульных (ФОТО)

Инцидент произошёл в селе Копэчень Сынжерейского района. 19-летний мотоциклист ехал на высокой скорости, в результате чего вылетел с трассы и врезался в дорожный знак.

Как сообщает пресс-служба Национального инспектората патрулирования, молодой человек ехал на мотоцикле без регистрационных знаков. Увидев экипаж патрульной полиции, он ускорился, пытаясь скрыться от них. Из-за высокой скорости парень не справился с управлением, вылетел с трассы и врезался в дорожный знак. Патрульные оказали пострадавшему первую помощь и вызвали бригаду врачей.

В результате аварии мотоциклист получил черепно-мозговую травму. Позже было установлено, что у него нет водительского удостоверения.

В связи с этим НИП напоминает мотоциклистам следующие правила:

  • носить защитное снаряжение;
  • не превышать скорость движения;
  • не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения;
  • носить светоотражающие элементы.
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