19 человек пострадали в ДТП в Кишиневе на прошлой неделе

19 человек пострадали в ДТП в Кишиневе на прошлой неделе

На прошлой неделе в муниципии Кишинев было зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий. В их результате пострадали 19 человек. Информация была представлена на оперативном заседании в примэрии. 

Как отметил замначальника Инспектората полиции Кишинева Сильвиу Мушук, 6 человек были сбиты, из которых трое – на пешеходных переходах, а трое – вне них. Жизнь пострадавших находится вне опасности.

Наиболее частыми причинами ДТП стали езда в пьяном виде, превышение скорости и несоблюдение дистанции.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md