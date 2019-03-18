19 человек пострадали в ДТП в Кишиневе на прошлой неделе

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На прошлой неделе в муниципии Кишинев было зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий. В их результате пострадали 19 человек. Информация была представлена на оперативном заседании в примэрии.

Как отметил замначальника Инспектората полиции Кишинева Сильвиу Мушук, 6 человек были сбиты, из которых трое – на пешеходных переходах, а трое – вне них. Жизнь пострадавших находится вне опасности.

Наиболее частыми причинами ДТП стали езда в пьяном виде, превышение скорости и несоблюдение дистанции.