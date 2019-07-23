18 кустов конопли обнаружили полицейские в кукурузном поле в Трушенах (ВИДЕО)

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Операция “МАК-2019”, проводимая ГИП, идёт полным ходом. Так, 22 июля, сотрудники полиции сектора Буюканы обнаружили в селе Трушены 18 растений конопли – на участке, где выращивалась кукуруза.

Земельный участок принадлежал 43-летнему жителю села Трушены. Все растения, найденные полицией, были выкорчеваны и отправлены на экспертизу. Предполагаемый доход от продажи изъятого составил бы около 40 000 леев.

Согласно действующему законодательству, виновные в незаконном выращивании наркосодержащих растений могут быть оштрафованы на сумму от 20 000 до 35 000 леев. Наказание также может предусматривать общественные работы до 150 часов или лишение свободы на срок до 1 года.