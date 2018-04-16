17 случаев возгорания сухой растительности зарегистрировано за последние сутки в Молдове

17 случаев возгорания сухой растительности зарегистрировано за последние сутки в Молдове

Больше всего пожаров произошло в районах Флорешть, Кагул, Сынжерей, Стрэшень, Кэлэраш, а также в муниципии Кишинев. 

Согласно представленным Генеральным инспекторатом по чрезвычайным ситуациям данным, более 10 гектаров сухой травы и мусора сгорели в селе Деренеу Кэлэрашского района, еще 10 гектаров – в селе Фэгурень в Стрэшенах. Вмешательство пожарных понадобилось и в столице – сухая растительность горела на полях вблизи улиц Албишоара, Алеку Руссо и Мария Драган. В общей сложности было потушено около 30 гектаров травы и мусора, отмечает источник.

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД призывает граждан соблюдать правила противопожарной безопасности, а в случае рисковых ситуаций незамедлительно звонить по номеру 112.

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