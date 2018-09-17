17-летнюю девушку сбили на угнанном автомобиле (ФОТО)

Авария произошла 16 сентября примерно в 03:15 ночи в районе бара «Нирвана», расположенного по улице Ленина села Незавертайловка. Водитель «Москвича» совершил наезд на девушку, стоявшую у обочины.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, с места происшествия нарушитель скрылся. Очевидцы вызвали милицию и скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали в хирургическое отделение Днестровской городской больницы с диагнозом «тупая травма живота, перелом костей таза».

На территории Слободзейского района был введён план «Перехват». Автомобиль «Москвич» с характерными повреждениями был обнаружен на территории сельского кладбища. Водитель не справился с управлением и врезался в дерево.

Кто управлял транспортным средством, милиционерам ещё предстоит установить. Хозяин авто, 63-летний житель столицы, заявил об угоне. Мужчина пояснил, что накануне вечером припарковал «Москвич» во дворе многоквартирного дома по улице Краснодонской в Тирасполе. Утром автомобиля на привычном месте не оказалось.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности угонщика и виновника двух ДТП. Назначен ряд экспертиз.