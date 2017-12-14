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17-летняя уроженка Яловен обокрала несколько квартир в Кишиневе

17-летняя уроженка Яловен обокрала несколько квартир в Кишиневе

17-летняя девушка, уроженка одного из населенных пунктов Яловенского района, подозревается в совершении серии краж из жилищ на территории столицы. 

По предварительной информации, подросток участвовала, по меньшей мере, в двух кражах из квартир, а также подозревается в совершении как минимум десяти аналогичных преступлений. В рамках допроса она признала свою вину, в подробностях рассказав обстоятельства проникновения в квартиры. По ее словам, она проникала в жилища ночью, когда входная дверь не была закрыта или окно было полуоткрытым, а владельцы спали или отсутствовали.

– Этот метод она использовала для проникновения в квартиру на улице Михай Эминеску и в дом на земле на улице Александра Бернардацци, откуда она украла мобильный телефон, документы и портмоне с деньгами. По словам владельцев, сумма причиненного ущерба превышает 32 тысячи леев, – отметили в столичной полиции.

Против подростка возбуждено уголовное дело. Ей грозит штраф от 13 до 27 тысяч леев,от 180 до 240 часов общественных работ или тюремное заключение до 4 лет.

 

 

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