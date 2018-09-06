17-летний уроженец Унген обкрадывал в Кишиневе машины и угнал велосипед (ВИДЕО)

Подросток был задержан полицейскими столичного сектора Рышкановка по подозрению в совершении ряда преступлений.

Согласно представленной информации, юноша проник в жилой дом по улице Пьетрэрией, откуда угнал велосипед, причинив его хозяину ущерб в размере 7000 леев. Кроме того, подозреваемый разбил окна 14 машин, а из 5 автомобилей, припаркованных во дворах домов по улицам Флорилор, Дога, Димо и Московский проспект, украл сумки, деньги, мобильные телефоны и аксессуары.

Как выяснилось, ранее подросток уже был судим за кражу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Юному злоумышленнику грозит до 4 лет тюрьмы.