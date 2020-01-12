17 января в Тирасполе установят крещенскую купель

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19 января, в праздник Крещения Господня, на территории Приднестровья будут проходить церковные службы, а для обряда омовения установят купели. В Тирасполе такая купель будет располагаться на территории городского пляжа.

Как пишет novostipmr.com, окунуться в Днестр можно будет с 18:00 18 января и до 22:00 19 января. Обряд освящения крещенской купели состоится 19 января в 12:00.

Также на пляже установят 4 палатки с обогревом. Безопасность обеспечат сотрудники МВД, спасательный отряд и бригада скорой помощи.

В период крещенских купаний в магазинах, расположенных неподалёку от пляжа, будет приостановлена реализация алкогольных напитков, пишет источник.