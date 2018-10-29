17 из 26 молдаван, попавших в рабство в Испании, вернулись на Родину

Ещё 9 граждан нашей страны были освобождены, но отказались возвращаться в Молдову и остались в Испании искать другую работу.

17 из 26 граждан Молдовы, которые в течение двух месяцев подвергались жестокой эксплуатации в Испании, вернулись в Молдову. Их доставили в Центр по борьбе с торговлей людьми, где им окажут необходимую помощь, пишет publika.md. Остальные решили остаться в Испании в надежде найти другую работу. Граждан нашей страны в аэропорту встречали психологи и представители Центра по борьбе с торговлей людьми и Международной организации по миграции.

Стоит отметить, что полиция Испании задержала троих человек по подозрению в причастности к этой преступной схеме. Свое расследование случая торговли людьми продолжают и власти Молдовы. Правоохранителям предстоит установить, какая связь существовала между агентством по занятости в Молдове и так называемыми работодателями в Испании.

Напомним, что власти обратили внимание на этот случай, после того, как один из пострадавших опубликовал видеоролик, в котором рассказал о фактах эксплуатации в Испанской области Албачети. Он уточнил, что эту работу им нашли в агентстве по трудоустройству в Молдове. По словам автора ролика, в Кишиневе им обещали достойную зарплату и отличные условия труда. Но, оказавшись в Испании, он понял, что их обманули. У них забрали документы и держали в негуманных условиях. В конечном итоге работникам ничего не заплатили.