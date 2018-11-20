17 дорожных происшествий зарегистрировано в Приднестровье из-за непогоды (ФОТО)

17 дорожных происшествий зарегистрировано в Приднестровье из-за непогоды (ФОТО)

17 ДТП произошло на дорогах Приднестровья из-за гололёда в сочетании с небезопасной скоростью. В большинстве аварийных ситуаций пострадали только транспортные средства. В результате одного ДТП помощь врачей понадобилась 59-летней женщине из Дубоссарского района.

19 ноября водитель Nissan превысил скорость, не справился с управлением и врезался в дерево на участке трассы Кишинёв–Волгоград. 64-летний мужчина отделался ссадинами и ушибами, а его 59-летняя спутница сломала ребро и была доставлена в больницу.

Еще 2 ДТП произошли в Дубоссарском районе. 34-летний мужчина за рулём Opel слетел с дороги и врезался в дерево. Ещё один водитель Volkswagen 57 лет съехал на обочину и перевернулся. Помощь врачей мужчинам не понадобилась.

Из-за превышения скорости в Григориопольском районе один водитель врезался в дерево, а второй въехал в железобетонную опору. 43-летний рыбничанин также въехал в придорожное дерево. Участник ещё одного ДТП, 29-летний житель Тирасполя, не справился с управлением и въехал в столб.

По причине несоблюдения безопасной дистанции на дорогах Приднестровья произошли ещё 4 ДТП. В нескольких случаях водители нарушили правила проезда перекрёстков, а также невнимательно передвигались задним ходом. Все случаи расследуют органы правопорядка.

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