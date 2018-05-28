16 предполагаемых коррупционеров попали в изоляторы НАЦ, а ещё 40 находятся в тюрьме и под домашним арестом

16 предполагаемых коррупционеров попали в изоляторы НАЦ, а ещё 40 находятся в тюрьме и под домашним арестом

Такие данные представил Национальный антикоррупционный центр, подводя итоги прошедшей недели.

Кроме этого, по данным пресс-службы ведомства с 21 по 27 мая сотрудники НАЦ возбудили 19 уголовных дел и завершили 6 оперативных анализов, а также один стратегический. На данный момент в канцелярии государственного органа насчитывается 840 материалов.

Стоит отметить, что за отчётный период на антикоррупционную линию поступило 65 звонков, 8 из которых находятся в компетенции НАЦ. Сотрудники Центра подписали за указанный период 225 справок о несудимости.

На текущую неделю запланировано 8 судебных заседаний по делам НАЦ, среди которых дело бывшего главы Криулянского района, дело таможни Леушень, а также дела 13 сотрудников пограничной полиции и бывшего директора BEM.

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