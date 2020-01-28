16 пар часов и украшения украли двое молдаван-домушников в Бухаресте

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Двое граждан Молдовы были арестованы после того, как в прошлом году украли часы Rolex и ювелирные изделия из чужой квартиры в Бухаресте. По данным румынской полиции, мужчины похитили ценности на сумму около 300 000 евро.

В ноябре 2019 года в полицию Бухареста обратился потерпевший и сообщил, что из его квартиры незнакомцы украли несколько пар часов и ювелирных изделий. Было установлено, что 1 ноября 2019 года двое мужчин в возрасте 35 лет и 41 года проникли в дом жертвы и украли 16 пар часов и золотые украшения.

Как пишет unimedia.info со ссылкой на местную прессу, задержанные совершали аналогичные преступления и в Молдове, а один из них являлся лидером организованной преступной группы.

26 января полиция Бухареста остановила подозреваемых в районе Бузэу. Мужчины направлялись на автомобиле в сторону молдавской границы. Их задержали на 24 часа до выяснения обстоятельств.