16-летняя молдаванка Анна Мунтяну победила на шоу Vocea Romaniei (ВИДЕО)

Юная жительница Кишинева и победительница Moldova are Talent получила главный приз в 100 тысяч евро.

Анна Мунтяну является ученицей столичного музыкального лицея “Чиприан Порумбеску”, где изучает тобу, пианино и ксилофон. В 2014 году в возрасте 13 лет она победила в конкурсе Moldova are Talent, великолепно исполнив песню Патрисии Каас Il parle d’amour.

Феерической победы на Vocea Romaniei Анна добилась, исполнив песню Шарля Азнавура La boheme. Это первый случай победы представителя Молдовы на данном шоу.