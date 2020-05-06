Изнасиловал и пытался поджечь несовершеннолетнюю: житель Криулян проведет 16 лет за решеткой

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Суд вынес приговор 28-летнему жителю Криулян, который изнасиловал и пытался поджечь 14-летнюю девушку, а также угрожал и пытался применить насилие в отношении представителя власти. Обвиняемый получил 16 лет тюремного заключения.

Прокуратура Криулянского района доказала, что 26 июня прошлого года 28-летний мужчина изнасиловал 14-летнюю девушку. Инцидент произошёл в доме обвиняемого. Известно, что несовершеннолетняя сожительствовала с обидчиком.

Спустя 4 месяца между ними вспыхнул конфликт из-за того, что девушка захотела хотела уйти от возлюбленного. Обидевшись, мужчина облил ее бензином и пытался поджечь. К счастью, она успела потушить спичку и сбежать. На место происшествия прибыли полицейские. Однако преступник “встретил” их нецензурной бранью, более того он бросил в правоохранителей топор.

В ходе расследования подозреваемый не признал свою вину. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, а также за преступление сексуального характера. Осужденный обязан выплатить 4 520 леев судебных издержек, а также моральный ущерб потерпевшей стороне.

Приговор не окончательный и может быть обжалован.

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