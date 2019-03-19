16 краж и 15 случаев мошенничества зарегистрированы в Гагаузии за неделю

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В период с 11 по 18 марта 2019 года на территории Гагаузии было зарегистрировано 185 сообщений о преступлениях и иных правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба Управления полиции Гагаузии.

За отчетный период на территории автономии было зарегистрировано: 1 грабеж, 16 краж (семь из которых квалифицированы как «мелкое хищение»), 15 случаев мошенничества, 1 факт в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, 1 случай хулиганства и 14 сообщений о возгорании. Помимо этого, сотрудниками Инспекторатов полиции были задержаны семь уголовных преступников, из числа объявленных в розыск, за совершение различных преступлений.

На дорогах Гагаузии за отчётный период произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, два из которых с пострадавшими. Погибших нет. Остальные все незначительные, основной причиной которых послужило несоблюдение правил дорожного движения, невнимательность водителей и техническое состояние автотранспорта.

Кроме этого, в результате проведённых профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения, было выявлено 4 случая управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и было зарегистрировано 7 нарушений правил дорожного движения.