16-этажка на Албишоаре помещена на карантин

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Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

Он отметил, что в жилых домах по улице Алба-Юлия и Келтуялэ карантин будет отменен, поскольку в данных многоэтажках больше не выявили заболевших коронавирусом. В то же время ограничения пока сохраняются в 16-этажке на Албишоаре, подчеркнул генпримар.

На данный момент в Кишиневе зарегистрировано 730 заболевших коронавирусом.

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