16 июня в родном селе президента пройдет Фестиваль клубники: на него может приехать София Ротару

16 июня в родном селе президента пройдет Фестиваль клубники: на него может приехать София Ротару

В Садова 16 июня пройдет традиционный Фестиваль клубники. Об этом в рамках программы на частном телеканале заявил президент страны Игорь Додон, который отметил, что организацией праздника занимается инициативная группа, а администрация президента поможет тем, чем сможет. 

Глава государства также рассказал, что приглашенным гостем фестиваля, по словам организаторов, может стать София Ротару. Игорь Додон поприветствовал инициативу проведения праздника, отметив, что это очень важно для продвижения местного производителя, и добавив, что аналогичные, специфические для каждого района, фестивали следовало бы проводить по всей стране.

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