«Это сделали вы». Бомбардировка, с которой началась катастрофа Европы

26 апреля 1937 года немецкие бомбардировщики из «Легиона Кондор» уничтожили город Гернику.

В 1940 году знаменитый художник Пабло Пикассо оказался в оккупированном гитлеровцами Париже. Известную своими левыми взглядами знаменитость посетили сотрудники гестапо.

На рабочем столе Пикассо находилась открытка с репродукцией одной из его картин.

— Это сделали вы? — спросил один из гестаповцев.

— Нет, это сделали вы! — отрезал художник.

Речь шла о картине «Герника», которую Пикассо посвятил трагедии, произошедшей 26 апреля 1937 года в городе Генрика-Лумо.

Основанный в 1366 году город являлся культурным и историческим центром баскской нации. Всемирно известной Герника, однако, стала не из-за созидания, а из-за разрушения.

«Легион Кондор» в помощь мятежникам

С июля 1936 года в Испании полыхала гражданская война. Против республиканского правительства мятеж подняли военные во главе с Франсиско Франко.

Военную помощь законному правительству оказывал Советский Союз, мятежников поддержали фашистская Италия и гитлеровская Германия.

Адольф Гитлер, помогая Франко, не только способствовал созданию еще одного фашистского режима в Европе, но и испытывал в боевых условиях военные новинки, а также отрабатывал тактику боевых действий, которую намерен был использовать в дальнейшем.

В Испанию был отправлен «Легион Кондор» — военно-авиационная часть, которая должна была поддержать действия подразделений франкистов.

«Легион Кондор» был оснащен новейшими истребителями и бомбардировщиками. В «Легионе» было более 100 самолетов и свыше 4500 человек личного состава, которые считались добровольцами. В подразделении постоянно шла ротация, благодаря чему опыт войны в Испании получили свыше 400 немецких пилотов, а всего через «Легион» прошли около 20 000 гитлеровских военных.

Неизбирательный удар

Военное командование Третьего Рейха считало весьма перспективной тактику нанесения массированных бомбовых ударов не только по сосредоточению вражеских войск, но и по городам. По замыслу немецких стратегов, такие удары могли привести к разрушению крупных оборонных предприятий, параличу транспортного сообщения и панике среди населения.

К слову, в тактику устрашения немецкие генералы не очень верили. Ее разработчиком изначально был итальянский генерал Джулио Дуэ. Стратеги вермахта полагали, что бомбовыми ударами запугать население не удастся, скорее, это его ожесточит. Тем не менее, в Испании бомбардировщики «Легиона Кондор» активно наносили удары по гражданским объектам.

Весной 1937 года Герника оказалась на пути наступающих на Бильбао войск генерала Франко. Впоследствии франкисты, а также ряд немецких историков назовут город «легитимной целью», поскольку в Гернике размещалась фабрика, выполнявшая оборонные заказы, а также подразделения республиканской армии.

Однако немецкие бомбардировщики не планировали бить по конкретным целям. Летчики получили приказ на неизбирательную бомбардировку. Гернику, мирное население которой составляло около 4000 человек, было решено стереть с лица земли.

Ад в Стране Басков

Город, находившийся в 30 км от линии фронта, с ужасами войны еще не сталкивался. Да и в целом степень опасности, которую бомбардировочная авиация может представлять для городских кварталов, тогда представляли весьма смутно.

Герника не имела ни системы ПВО, ни бомбоубежищ, где могли бы укрыться люди.

Бомбардировка города началась в 16:30 по местному времени 26 апреля 1937 года. Первые удары немецкие самолеты нанесли вместе с авиацией итальянского экспедиционного корпуса.

Около шести часов жителям Герники показалось, что все закончилось. Но самое страшное было впереди. Около 18:30 к городу подошли 18 бомбардировщиков «Юнкерс-52», которые обрушили на Гернику свой смертоносный груз, буквально стирая с лица земли все объекты в центре. Для усиления эффекта гитлеровцы использовали зажигательные термитные боеприпасы.

Не сталкиваясь с сопротивлением, летчики поливали улицы огнем из пулеметов. Сами пилоты утверждали, что стреляли по военным, однако свидетели утверждали, что под пулеметный огонь попадали женщины и дети.

В Гернике не было своей пожарной части, и к тому времени, когда подоспела помощь из Бильбао, город фактически превратился в пепелище.

Три четверти городских строений были полностью уничтожены, большинство остальных пострадало в той или иной степени.

Свидетелем трагедии стал британский журналист Джордж Стир, который на следующий день опубликовал репортаж о бомбардировке Герники в газете The Times. Стир первым прямо указал на то, что удар по Гернике — дело рук немецкой авиации.

По утверждению Стира, в Гернике погибло около 3000 человек. Правительство басков заявило о 1654 убитых и 889 раненых. Представители Франко и вовсе объявили, что никакой бомбардировки не было, а город подожгли сами республиканцы. Позднее сам факт бомбежки был признан, однако утверждалось, что погибло не более 12 человек.

Современные историки полагают, что Джордж Стир не лгал. Просто журналист, никогда не сталкивавшийся ни с чем подобным не смог оценить реальное количество жертв. Сегодня специалисты полагают, что общее количество жертв, включая погибших при ударе и умерших в больницах, составляет 850-900 человек.

Бомбардировка Герники нанесла тяжелый психологический удар по республиканцам. Через два дня разрушенный город был захвачен армией Франко.

Шедевр, ставший напоминанием

Пабло Пикассо, узнав о трагедии Герники, за месяц написал картину, которая получила название «Герника».

Картина, написанная в манере кубизма и в чёрно-белой гамме, была представлена на Всемирной выставке в Париже. Поначалу признания она не получила — одни оказались не готовы к восприятию ужасов войны в том стиле, который предлагал Пикассо. Другие и вовсе заклеймили художника как «пропагандиста».

Но со времени эту работу Пикассо признали одной из лучших в его биографии. «Герника» явилась предупреждением об ужасах, которые несла миру «коричневая чума». Предупреждением, которое, увы, многие не захотели понять.

Спустя несколько лет гитлеровская авиация начнет стирать с лица земли города Европы, и трагедия Герники станет казаться не столь уж значимой на фоне Лондона, Варшавы, Минска, Киева, Ленинграда, Сталинграда.

Но кошмар Европы начинался с большой беды маленькой Герники.