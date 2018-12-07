15 учеников и студентов получат стипендию Президента РМ

Соответствующий президентский указ опубликован в сегодняшнем номере официального вестника страны «Monitorul Oficial al Republicii Moldova».

Так, президентских стипендий удостоены десять студентов вузов и пять учащихся профессионально-технических учебных заведений. Стипендии предоставляются для поддержки учащихся и студентов с высоким уровнем академической успеваемости и участвующих в научно-исследовательской деятельности. Они будут выплачиваться из госбюджета, пишет moldpres.md.