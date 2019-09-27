15 учащихся получат стипендию президента Молдовы

15 учащихся получат стипендию президента Молдовы

15 учащихся и студентов получат стипендию Президента Республики Молдова. Указ главы государства, включающий список получателей, опубликован сегодня в “Официальном мониторе”.

Согласно документу, стипендии получат 10 студентов вузов и 5 учащихся учреждений профессионально-технического образования, которые достигли выдающихся результатов в учёбе и участвовали в научно-исследовательской деятельности и общественной жизни, передаёт moldpres.md. Кандидаты на президентскую стипендию были утверждены сенатами вузов и на педсоветах учреждений профессионально-технического образования.

Президентская стипендия для студентов составляет 1 385 леев, а для учащихся – 1 075 леев. Деньги будут выделяться из средств, предусмотренных в государственном бюджете.

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