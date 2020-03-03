15 пьяных водителей остановили на дорогах Гагаузии за неделю

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15 жителей Гагаузии были привлечены к ответственности за минувшую неделю по причине управления автотранспортом в нетрезвом виде.

С 20 февраля по 1 марта на территории региона было зарегистрировано 240 сообщений о правонарушениях. За указанный период произошло 12 краж, 1 угон, 9 случаев хулиганства, 7 случаев мошенничества, пишет gagauzinfo.md.

Кроме того, в Гагаузии произошло 10 ДТП, в которых пострадал один человек. Сотрудниками полиции было выявлено 15 случаев управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и зарегистрировано 8 нарушений ПДД.