15 октября истекает последний срок уплаты налога на недвижимость

15 октября истекает последний срок уплаты налога на недвижимость

Примэрия муниципия Кишинёв сообщает, что 15 октября текущего года истекает второй, последний срок уплаты налога на недвижимость.

Уплата налогового обязательства может быть произведена с помощью платёжного извещения в почтовом и банковском отделениях, посредством государственного сервиса электронных платежей mpay.gov.md. Также можно воспользоваться порталом servicii.fisc.md/fisaimobilului.aspx, войдя в свой аккаунт с помощью цифровой/мобильной подписи.

Как пишет moldpres.md, освобождение от налогов предоставляется лицам, достигшим пенсионного возраста. К тем, кто не оплатит налог вовремя, будут применены штрафы, включая конфискацию частной собственности.

Для получения дополнительной информации налогоплательщики могут обращаться в офис Управления местных сборов налогов и пошлин, который находится по адресу: улица 31 Августа 1989, 63A (вход с улицы Армянской). В целях обеспечения безопасности и защиты персональных данных извещение может быть выдано в офисе управления. Для этого надо предоставить удостоверение личности или законное разрешение.

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