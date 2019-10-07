15 октября истекает последний срок уплаты налога на недвижимость

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Примэрия муниципия Кишинёв сообщает, что 15 октября текущего года истекает второй, последний срок уплаты налога на недвижимость.



Уплата налогового обязательства может быть произведена с помощью платёжного извещения в почтовом и банковском отделениях, посредством государственного сервиса электронных платежей mpay.gov.md. Также можно воспользоваться порталом servicii.fisc.md/fisaimobilului.aspx, войдя в свой аккаунт с помощью цифровой/мобильной подписи.

Как пишет moldpres.md, освобождение от налогов предоставляется лицам, достигшим пенсионного возраста. К тем, кто не оплатит налог вовремя, будут применены штрафы, включая конфискацию частной собственности.

Для получения дополнительной информации налогоплательщики могут обращаться в офис Управления местных сборов налогов и пошлин, который находится по адресу: улица 31 Августа 1989, 63A (вход с улицы Армянской). В целях обеспечения безопасности и защиты персональных данных извещение может быть выдано в офисе управления. Для этого надо предоставить удостоверение личности или законное разрешение.