15 ноября — мастер-класс Школы инновационной журналистики Sputnik (Кишинёв): “Специфика работы журналиста в экстремальных условиях”

Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова при поддержке Представительства Россотрудничества в РМ приглашают вас 15 ноября на новый мастер-класс Школы инновационной журналистики Sputnik на тему: «Специфика работы журналиста в экстремальных условиях».

В качестве лектора выступит заместитель руководителя кафедры телевидения и радиовещания Академии медиаиндустрии (Россия), кандидат филологических наук, член Союза журналистов России Алексей СОЛОМАТИН.

На интерактивном занятии слушатели познакомятся с практическим опытом работы российских и зарубежных журналистов в ситуациях противодействия террористическим угрозам и массовым беспорядкам, при ликвидации последствий техногенных и природных катастроф, в условиях вооруженных конфликтов или боевых действий, с методами сбора, анализа и передачи информации в экстремальных условиях. Речь пойдет и об этических проблемах при освещении чрезвычайных ситуаций, психологическом состоянии и слагаемых личной безопасности журналиста, а также о навыках по оказанию первой медицинской помощи.

Мастер-класс состоится в четверг, 15 ноября 2018 года, в 14.00 (регистрация с 13.30 — 14.00), в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова (Кишинев, бул. Штефан чел Маре, 202, в здании бизнес-центра Kentford, 4 этаж).

Информация о лекторе:

Алексей Николаевич СОЛОМАТИН — заместитель заведующего кафедрой телевидения и радиовещания Академии медиаиндустрии (ранее Институт повышения квалификации работников ТВ и РВ, г. Москва). Кандидат филологических наук. Член Союза журналистов России. В средствах массовой информации с 1988 г.: работал в Издательстве Агентства печати Новости (АПН), рекламно-информационных подразделениях ВО «Экспоцентр» Торгово-промышленной палаты СССР, РГРК «Голос России». С 1998 по 2010 гг. — советник руководителя РИА «Новости». Принимал непосредственное участие в создании международного Дискуссионного клуба «Валдай», ФЕАМ (форум журналистов постсоветского пространства) и ряда других международных проектов. Неоднократно находился в служебных командировках в «горячих точках». Ведет спецкурсы, спецсеминары и практические занятия на темы: «Информационное вещание ТВ»; «Международное вещание на современном этапе»; «Современные СМИ и терроризм»; «Специфика работы журналиста в экстремальных условиях»; «Пропаганда в условиях информационного противостояния»; «Цифровая среда, кибервойны 21 века, информационные войны 3.0.»; «Цифровой суверенитет: миф или реальность?».

ВАЖНО: Участие в мастер-классе бесплатное, но существует ограничение по количеству слушателей. Желающих принять участие в мероприятии просим зарегистрироваться, заполнив форму по адресу: https://goo.gl/forms/r2RP3trjME93WvWv1

Программа мероприятия:

13.30 – 14.00 — регистрация;

14.00 – 15.15 — первая часть мастер-класса;

15.15 – 15.45 — кофе-брейк;

15.45 – 17.15 — вторая часть мастер-класса;

17.15 – 17.30 — вопросы и ответы, дискуссия.

Информация для контактов: media.md@sputniknews.com, +373 69-601-349

Дополнительная информация о проекте: http://ru.sputnik.md/ijournalist_school/. Посетите официальную страницу Школы инновационной журналистики Sputnik в Facebook:https://www.facebook.com/sputnikjournalistschool — специально для вас — свежие новости, анонсы лекций, эксклюзивные фотографии и видео, интервью и многое другое.

Справка:

Школа инновационной журналистики Sputnik начала свою работу на базе Мультимедийного пресс-центра Sputnik Молдова 27 октября 2016 года. Программа Школы включает эксклюзивные семинары и мастер-классы, в ходе которых слушатели Школы знакомятся с особенностями работы медиа в эпоху digital-технологий и бума развития социальных сетей. В качестве лекторов Школы выступают известные медиаэксперты, представители национальных и международных СМИ, а также преподаватели ведущих ВУЗов. Слушателями Школы являются как начинающие журналисты, так и сотрудники ведущих региональных СМИ.

Sputnik (sputniknews.com) — одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском и французском в 80 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском и китайском. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 50 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в “Вэйбо” достигает почти 9 миллионов. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу “Россия сегодня”. Головной офис Sputnik находится в Москве.

Sputnik Молдова (sputnik.md) начал работу в стране в мае 2015 года. Активы агентства Sputnik Молдова включают информационный портал на молдавском и русском языках, спецпроект “Молдова — Румыния” на румынском языке, радиоресурс, высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостной портал Sputnik Молдова занимает первое место среди интернет-СМИ страны*.

* По данным международного агентства онлайн исследований Gemius.

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