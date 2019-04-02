15-летняя девушка скончалась в страшном ДТП в Стрэшенах

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Фатальное ДТП в Стрэшенском районе. 15-летняя девушка погибла после того, как мотоцикл, на котором она ехала вместе с 23-летним молодым человеком, столкнулся с автомобилем на въезде в селе Скорень.

Инцидент произошел в обед 1 апреля. По информации полиции, автомобиль марки Hyundai, за рулем которого находился 34-летний мужчина, ехал по центральной улице Скорень, когда в него влетел мотоцикл, которым управлял местный житель. Удар был настолько сильным, что несовершеннолетняя пассажирка скончалась на месте. Мотоциклист был доставлен в Районную больницу Стрэшен с черепно-мозговой травмой и переломами.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.