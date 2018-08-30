15-летний подросток из Кагула в тяжелом состоянии был доставлен в Кишинев вертолетом SMURD (ВИДЕО)

15-летний подросток из Кагула в тяжелом состоянии был доставлен в Кишинев вертолетом SMURD (ВИДЕО)

Несовершеннолетний был доставлен в Кишинев накануне, 29 августа, во второй половине дня.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, 15-летний юноша получил различные травмы в результате дорожно-транспортного происшествия.

Во время транспортировки за пациентом следили врачи команды SMURD. Его состояние оценивается как тяжелое, он находится на искусственной вентиляции легких.

После посадки на столичном стадионе «Динамо» мальчика отправили в Институт матери и ребёнка, где он получит необходимый медицинский уход.

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