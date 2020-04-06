15 лет в тюрьме и 4,5 млн леев штрафа: одного из членов ОПГ осудили за громкое ограбление магазина часов

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Жителя столицы приговорили к 15 годам лишения свободы и обязали выплатить пострадавшим сторонам 4,5 миллиона леев в качестве морального и материального ущерба, а также за судебные издержки.

Столичная прокуратура доказала вину мужчины по фактам ограбления, незаконного ношения и хранения огнестрельного оружия и боеприпасов, а также хранения поддельных документов. Приговор был вынесен в отсутствие подсудимого, который был объявлен в розыск. Также был наложен арест на имущество подсудимого (автомобиль, который использовали для совершения преступлений, 8 единиц недвижимости, а также финансовые средства).

Подсудимый являлся членом организованной преступной группы, совершившей ограбление магазина швейцарских часов в столице. В 2015 году члены ОПГ украли 39 часов общей стоимостью более 5 млн леев. Впоследствии были арестованы 4 жителя столицы в возрасте от 21 до 42 лет, а их дела переданы в суд.

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