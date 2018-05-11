145 лихачей поймали на дорогах страны всего за сутки

Молдавские водители продолжают превышать скорость, подвергая опасности свою собственную жизнь, а также жизни своих пассажиров и других участников движения.

Так, только вчера, 10 мая, 145 человек были пойманы за превышением максимально допустимой скорости движения. Нарушения зафиксировала оснащенная радаром машина-капкан, расположенная на трассе Новые Анены – Кэушаны – Штефан-Водэ – граница с Украиной.

Согласно представленным Национальным инспекторатом патрулирования данным, 40% водителей превысили скорость на 20 км, 30% – на 20-40 км, а 20% – более чем на 40 км. Все нарушители были наказаны штрафом в размере от 300 до 1500 леев, а также штрафными пунктами.

НИП отмечает, что превышение максимально допустимой скорости движения остается одной из главных причин серьезных аварий в нашей стране.