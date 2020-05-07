14 случаев укусов клещей зафиксировали в Приднестровье за два месяца

0

В Центр гигиены и эпидемиологии за период режима чрезвычайного положения из-за коронавируса (с 17 марта) обратились 2 человека, которых укусил клещ, ещё 12 – в травмпункты лечебно-профилактических учреждений Приднестровья. Снижение случаев укусов клещей связано с режимом самоизоляции, считают эксперты.

Укус клеща опасен и может вызвать самые неприятные последствия. В Приднестровье наиболее распространенными являются иксодовые клещи. Именно они переносчики энцефалита и боррелиоза. Активизация клещей началась в первых числах февраля, а пик активности, как отмечает Центр гигиены и эпидемиологии, обычно приходится на апрель-май, передаёт novostipmr.com.

Специалисты отмечают, что сам укус клеща безболезнен. Помимо нарушения целостности кожи, со слюной клещ выпускает анестезирующее средство. О том, что произошел укус, можно понять по красному округлому пятну на коже. Также может наблюдаться отечность, сыпь и зуд (реакция на слюну клеща) – все эти признаки встречаются у аллергиков, детей, пожилых людей и у тех, чей иммунитет ослаблен.

Как извлечь клеща и чем обработать рану?

Медики отвечают, что самым правильным вариантом станет немедленное обращение в травмпункт, где человеку помогут специалисты.

Если такой возможности нет, извлекать клеща нужно осторожно, чтобы не раздавить и не повредить хоботок. Можно использовать пинцет, захватив членистоногое ближе к хоботку, затем вытягивать аккуратно, потягивая и вращая вокруг своей оси в удобную сторону. Клещ извлекается целиком через 1-3 оборота. Если же его попытаться выдернуть, то велика вероятность разрыва. Если инструментов нет, удалить можно ещё петлей из грубой нитки. Нужно захватить клеща как можно ближе к коже и аккуратно, покачивая из стороны в сторону, вытягивать.

После удаления рану необходимо обработать йодом либо другим антисептиком для кожи. Руки и инструмент после тоже следует тщательно вымыть. Извлеченного клеща нужно уничтожить механическим или химическим путем, используя аэрозольные баллончики дихлофоса.

Что делать после извлечения клеща?

После укуса необходимо самостоятельно наблюдать за состоянием своего здоровья в течение месяца, а в случае повышения температуры тела обратиться к участковому врачу, информируя его об укусе клеща. По назначению врача-инфекциониста рекомендуется антибиотикотерапия до 5 суток после присасывания клеща. Это позволяет прервать инфекционный процесс.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.