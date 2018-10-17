14 случаев АЧС было зарегистрировано в Молдове с начала октября

Количество вспышек африканской чумы свиней продолжает расти.
Так, со 2 по 15 октября Национальное агентство безопасности пищевых продуктов зарегистрировало 14 случаев наличия вируса, из которых 4 – у домашних свиней и 10 – у диких кабанов.
Четыре очага АЧС у домашних свиней были зарегистрированы:
– 2 случая в селе Паланка, район Штефан-Водэ;
– 1 случай в селе Крокмаз, район Штефан-Водэ;
– 1 случай в селе Зэрнешть, Кагульский район.
Ещё шесть очагов вируса выявлено у диких кабанов в уже затронутой вирусом зоне – в селе Паланка района Штефан-Водэ.
Также четыре новых случая АЧС у диких кабанов были выявлены в:
– селе Цэхнэуць, Резинский район;
– селе Крокмаз, район Штефан-Водэ;
– селе Олэнешть, район Штефан-Водэ;
– селе Кукоарэ, Кагульский район.
Кроме этого, за отчётный период был выявлен один случай бешенства у лисы в Унгенском районе.
Напомним, что на прошлой неделе НАБПП запустило процесс массового уничтожения свиней. Домашних животных уничтожают в тех населённых пунктах, где регистрируется минимум 3 очага африканской чумы свиней.