14 пешеходов сбили в Кишиневе на прошлой неделе: одного – насмерть

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На прошлой неделе в муниципии Кишинев произошло 22 ДТП. В их результате один человек скончался, еще 27 получили травмы различной степени тяжести.

Инцидент с летальным исходом произошел поздним вечером 25 марта на столичной улице Миорица. Там был сбит пешеход. От полученных травм он скончался на месте.

Всего в указанный период времени были сбиты 14 пешеходов, из которых четверо – вне пешеходных переходов, а остальные – на “зебре”. Примечательно, что, за исключением одного случая, все наезды на пешеходов происходили в дневное время суток. Сразу 3 случая наезда на граждан были зарегистрированы на улице Мирча чел Батрын в столичном секторе Чеканы, в связи с чем замначальника Управления полиции Кишинева Сильвиу Мушук предложил установить на наиболее аварийных местах “лежачих полицейских”.