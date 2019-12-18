14-летняя девочка из Кагула скончалась от осложнений, вызванных гриппом

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14-летняя девочка-подросток, которая накануне скончалась в Кагульской районной больнице, была больна гриппом. У нее возникли осложнения от заболевания, сообщает moldpres.md.

Как рассказала источнику глава пресс-службы Национального агентства общественного здоровья Олеся Кроитор, несовершеннолетняя оказалась в больнице в тяжелом состоянии, а лабораторные анализы подтвердили наличие у нее, в том числе, гриппа A(H3N2).

Согласно данным НАОЗ, с начала холодного сезона в Молдове зарегистрировано 9 случаев сезонного гриппа, в том числе 5 за последнюю неделю. Специалисты утверждают, что наиболее эффективным методом защиты от вируса гриппа является вакцинация. В этом году в страну ввезено 200 тыс. доз вакцин против гриппа. Они уже были распределены среди медицинских учреждений. Пациенты, желающие пройти вакцинацию, могут обратиться к семейному врачу.

Сезон гриппа длится с октября по май. Чтобы избежать заболевания, эпидемиологи рекомендуют гражданам не прибегать к самолечению и обращаться к врачу при появлении первых симптомов гриппа. Также необходимо избегать контакта больных с беременными женщинами, лицами с ослабленным иммунитетом, больными сердечнососудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями органов дыхания, сахарным диабетом и ожирением.

По данным Министерства здравоохранения, с 1 октября 2018 года по 31 марта 2019 года было зарегистрировано 2151 случаев гриппа.