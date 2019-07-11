14 экзаменационных центров откроют для проведения дополнительной сессии на степень бакалавра (DOC)

14 экзаменационных центров откроют для проведения дополнительной сессии на степень бакалавра (DOC)

Национальная экзаменационная комиссия утвердила сегодня количество центров, в которых пройдут дополнительные экзамены на степень бакалавра. Из 14 центров 9 будет открыто в Кишинёве, 2 – в Бельцах и по одному в Кагуле, Комрате и Единцах.

Как пишет moldpres.md, 3 339 учащихся подали заявки на участие в дополнительной экзаменационной сессии, которая начнётся в понедельник, 15 июля. Также утверждён состав 15 оценочных комиссий, в которые вошли, в общей сложности, 127 преподавателей.

Результаты дополнительной сессии будут обнародованы в экзаменационных центрах 24 июля. Их можно будет обжаловать в течение 48 часов.

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