14 аварий произошло за сутки в Приднестровье (ФОТО)

0

21 января было зафиксировано 14 дорожно-транспортных происшествий: 8 в Тирасполе, 3 – в Бендерах, 2 – в Дубоссарах и 1 – в Григориополе. В результате аварий погибших и пострадавших нет, повреждено 27 автомобилей.

Авария по причине гололедицы произошла в Дубоссарах по улице Ленина. Как пишет пресс-служба МВД ПМР, справилась с управлением Seat на скользкой дороге местная жительница. Её иномарка, выехав за пределы проезжей части, врезалась в опору линии электропередачи. Участницей подобного ДТП стала и автоледи из города Бендеры. Машина Dacia под её управлением въехала в опору ЛЭП недалеко от автоцентра «ТирАвто» на улице Панина.

Две иномарки столкнулись на улице Коммунистической города Бендеры. Находясь за рулём Opel, 40-летний житель села Варница не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди Mitsubishi. По той же причине произошли ещё 2 аварии в Тирасполе. Один водитель совершил столкновение с двигавшимся впереди автомобилем. Машина другого тираспольчанина задела остановившийся впереди Mercedes.

Не учёл состояние дорожного полотна и 25-летний тираспольчанин. Эксплуатируемый им Mercedes выехал на «встречку», где столкнулся с BMW.

3 аварии случились из-за того, что водители не предоставили право проезда автомобилям на перекрёстке. На пересечении улиц Заводская и Школьная (села Дойбаны Дубоссарского района) столкнулись Iveco и «ГАЗ-66». Иномарка не остановилась на перекрёстке равнозначных дорог. 23-летний бендерчанин в нарушение ПДД не уступил дорогу транспортному средству, двигавшемуся справа.

Два ДТП произошли в Тирасполе на перекрёстках неравнозначных дорог. В обоих случаях водители не пропустили авто, следовавшие по «главной».

В Бендерах не разминулись сразу 3 автомобиля. 46-летний горожанин, управляя Toyota, при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество проезда транспортному средству, следовавшему по «главной». От удара автомобиль Peugeot отбросило на стоявший Opel.

Оказались невнимательными два гражданина, управлявшие транспортными средствами. Один из них допустил аварию на пересечении улиц Сергея Лазо и Коммунистической села Суклея Слободзейского района. При повороте направо принадлежащая ему «Лада» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Opel. За рулём «ВАЗ-2108» был 41-летний житель Тирасполя.

Управляя автомобилем Peugeot, 59-летний тираспольчанин не убедился в безопасности манёвра при движении задним ходом. Его иномарка врезалась в Audi (такси).

А около полудня на 7-ом км трассы Тирасполь – Каменка от автомобиля Nissan отсоединился прицеп. Его отбросило на следовавший во встречном направлении Volkswagen.

По всем фактам в Госавтоинспекции проводятся проверки.