135 жителей Молдовы лечатся от коронавируса дома

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Такие данные представило Министерство здравоохранения. По информации ведомства, у этих людей легкая форма заболевания. Они получают лечение на дому под наблюдением семейных врачей.

В то же время известно, что в медицинских учреждениях страны находятся 79 детей с коронавирусом. 4 из них выпишут сегодня.

За последние 24 часа 113 человек были доставлены в “Центр COVID-19”. Из них госпитализированы 44 пациента.

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