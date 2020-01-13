135 млн леев собрали за неделю сотрудники Таможенной службы

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В период с 6 по 12 января в результате оформления 5 502 деклараций в госбюджет было собрано 134,8 млн леев. По данным Таможенной службы, за отчётный период было выявлено 100 случаев нарушения таможенного законодательства.

Наиболее частые нарушения (80 случаев) касались превышения срока пребывания на территории Республики Молдова автомобилей с иностранными регистрационными знаками. В отчётный период было составлено 39 протоколов о правонарушениях и наложены штрафы в размере более 145 000 леев.

Поток транспортных единиц составил 78 782. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано на молдо-румынской границе. Самыми загруженными таможенными пунктами стали “Леушены” и “Скуляны” – 18 521 и 11 809 пересечений соответственно.