В Бендерах без вести пропал мужчина

Бендерчанин 18 декабря вышел с работы и до настоящего момента не выходил на связь с родными.

Попандопуло Юрию Евгеньевичу 46 лет, рост 178 см, среднего телосложения. Лицо круглое, смуглое, лоб высокий, уши большие, нос крупный. Глаза карие, губы средние, брови дугообразные. Волосы чёрные, прямые, коротко стриженные.

Особые приметы: на верхней губе справа – шрам в виде треугольника, длиной 2 см. На животе – 4 послеоперационных шрама разного размера, в области пупка – шрам от ожога.

Был одет: куртка синего цвета со вставками коричневого цвета на локтях и воротнике, джемпер тёмно-синего цвета на пуговицах, рубашка серого цвета в мелкую чёрную полоску, майка синяя. Брюки серого цвета. Кепка чёрная.

Был обут: полуботинки чёрного цвета (на змейке) 41-го размера.

На руке носит часы круглой формы с ремешком коричневого цвета и обручальное кольцо из жёлтого металла.

Граждан, которые располагают какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщить по номерам: (552) 2-94-40, 2-84-17 или по телефону доверия МВД ПМР (533) 8-15-29.